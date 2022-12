The Witcher 3 Next Gen: quando scade l'embargo delle recensioni? Lo svela CD Projekt

Dopo averci offerto un assaggio del gameplay in modalità Performance di The Witcher 3 Next Gen, CD Projekt fornisce tutte le informazioni sulla scadenza dell'embargo concordato con le testate giornalistiche internazionali per le recensioni e le analisi finali su questo atteso update gratuito.

A rendere noti i termini dell'embargo per le recensioni della versione attualizzata di The Witcher 3 Wild Hunt su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S è Radek Grabowski. Nell'ultimo tweet condiviso dal Global PR Director di CD Projekt RED leggiamo infatti che "l'Update Next Gen verrà lanciato il 14 dicembre, ma le recensioni scritte dagli organi di stampa globali e le analisi dei creatori di contenuti dovrebbero iniziare a comparire online prima di quella data. L'embargo per le recensioni, infatti, scadrà il 12 dicembre alle ore 18:00".

In attesa delle analisi finali sull'aggiornamento grafico e contenutistico di The Witcher 3 (e relative espansioni) per PC, PS5 e Xbox Series X/S, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro approfondimento sulle novità dell'Update Nextgen di The Witcher 3, dalla Photo Mode al Ray Tracing passando per le mod e i miglioramenti al sistema di combattimento, all'interfaccia e alla 'leggibilità' della mappa.