The Witcher 3 next-gen: una scena di sesso tra Geralt e Yennefer è assente, ecco perché

The Witcher 3 Complete Edition è finalmente disponibile per il download, e tantissimi appassionati dell'action-RPG open world di CD Projekt RED, ritenuto molti il miglior titolo mai prodotto dalla compagnia polacca, sono tornati a vestire i panni dello Strigo e brandire le sue due lame affilate.

Tra i giocatori che si sono inoltrati già in fasi più avanzate della campagna, c'è chi ha però notato una strana mancanza legata alle romance che è possibile intraprendere all'interno del gioco. In particolare, si parla di una scena di sesso che avviene tra Geralt e Yennefer.

Geralt di Rivia è ben noto per il suo spiccato gusto per il denaro, le sua capacità di condurre un'indagine e il suo maneggiare la spada, ma lo Strigo deve la sua fama anche alle sue avventure in fatto di donne. Sembra quindi strano che CD Projekt abbia pensato di eliminare una scena amorosa proprio con la prediletta di Geralt. A quanto pare la software house polacca non ha mai avuto intenzione di censurare la cutscene, ma una mod impedisce che venga correttamente renderizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Per la precisione parliamo della mod Immersive Real-Time Cutscene di Teiji25, che a quanto pare non è compatibile con le versioni next-gen del ruolistico. La mod va particolarmente d'accordo con sette scene di intermezzo del gioco, tra cui proprio questa con protagonisti Geralt e Yennefer. La speranza è che CD Projekt possa trovare un modo di risolvere la situazione e ripristinare le scene tagliate.

Sta facendo discutere anche la versione PC di The Witcher 3 Complete Edition, non esente da problemi tecnici.