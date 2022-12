The Witcher 3: CD Projekt stila l'elenco delle mod compatibili con l'Update Nextgen su PC

L'impressionante Update Nextgen di The Witcher 3 (per dirla con Digital Foundry) sarà disponibile tra pochi giorni e in tanti si chiedono se ci saranno dei problemi di compatibilità con le mod dell'attuale versione PC del kolossal GDR. I curatori del forum ufficiale di CD Projekt forniscono un importante chiarimento.

La software house polacca ribadisce che l'Update Nextgen apporterà dei profondi cambiamenti alla struttura dei file d'installazione e che, di conseguenza, è naturale che ci siano delle mod incompatibili con la nuova versione, specie in funzione dei sei anni trascorsi dal lancio del capolavoro ruolistico con protagonista Geralt di Rivia. Al tempo stesso, CDPR spiega di essere al lavoro per rendere "questa transizione il più agevole possibile, così abbiamo deciso di controllare singolarmente le mod più popolari per accertarci del loro corretto funzionamento dopo l'update".

Il documento redatto da CD Projekt ci offre una visione d'insieme sulle cento mod più scaricate di The Witcher 3 Wild Hunt su PC: di queste, circa la metà risulta già essere perfettamente funzionante dopo l'installazione dell'Update Netxgen, mentre l'altra metà dovrebbe presentare dei problemi o incongruenze con il nuovo file system di The Witcher 3 su PC.

A tal proposito, CD Projekt ha esortato i modder a utilizzare lo strumento di sviluppo Script Merger per risolvere i problemi con le porzioni di codice che dovessero risultare incompatibili e, nel caso di ulteriori o problematiche a cui dover far fronte, a seguire i tutorial e i consigli della community che anima le pagine del forum ufficiale. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sull'Update Nextgen di The Witcher 3 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.