The Witcher 3 nextgen PC: grafica incredibile ma prestazioni deludenti per Digital Foundry

Nel mentre CD Projekt RED ha lanciato l'hotfix che ha migliorato le prestazioni di The Witcher 3 su PC, Digital Foundry ha preso in esame la nuova versione dell'action-GDR open world per testare con mano il cambiamento tecnico a cui è andato incontro il titolo.

Digital Foundry si è detta impressionata dal balzo grafico compiuto da The Witcher 3 Wild Hunt con l'update next-gen, dovuto innanzitutto all'introduzione del Ray Tracing ma anche a quello di altre gradite novità.

Nel gioco originale, quasi tutta l'illuminazione con effetti di rimbalzo per le superfici riflettenti e opache è gestita dalle cubemap posizionate in giro per il mondo dagli artisti di CD Projekt, il che risulta in un aspetto generale monotono e bluastro dell'illuminazione. Con l'aggiunta di RTXIGI e RTAO otteniamo un cambiamento radicale, che aumenta notevolmente il senso di realismo. I riflessi con ray tracing migliorano notevolmente il rendering delle superfici d'acqua, che si tratti di baie sul mare, minuscole pozzanghere sul terreno o persino piccole fontane (è stata rilevata un'unica eccezione nel mare di Skellige, afflitto da problemi tecnici). Le ombre ray tracing, infine, aumentano la distanza e vari gradi di nitidezza in base alla loro posizione dalla fonte di proiezione delle ombre, aggiungendo una complessità grafica totalmente assente nella versione precedente del gioco.

A questo vanno ad aggiungersi le impostazioni Ultra+, tra cui quelle riguardanti la densità degli NPC, delle texture, delle ombre e così via. Due di queste sono hanno più impressionato Digital Foundry: la densità della vegetazione e il livello di dettaglio sulla lunga distanza, al punto che i preset Ultra "risultano quasi ridicoli" al confronto.

Tutto bene, quindi? Purtroppo no, dal momento che The Witcher 3 Complete Edition soffre di gravi problemi prestazionali su PC. Stando all'analisi, il gioco è eccessivamente dipendente dalla CPU, più di quanto accada in titoli come Flight Simulator e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Sembra inoltre che le DirectX 12 non vengano sfruttate a dovere dal gioco (originariamente pubblicato con le DirectX 11). L'unico modo per superare i limiti della CPU è sfruttare il DLSS 3 di NVIDIA, che mantiene il frame rate alto con frame-time mediamente meno irregolari e con quasi nessuna penalità di latenza. L'analisi ha evidenziato anche casi di stuttering con la compilazione degli shader ed uno strano fenomeno di stuttering riguardante lo spostamento della telecamera.

Per approfondire ulteriormente le novità tecniche e contenutistiche dell'update next-gen, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Witcher 3 Complete Edition.