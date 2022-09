The Witcher 3 nextgen: quando arriva su PC, PS5 e Xbox Series X/S? Le ultime da CD Projekt

A margine dell'ultimo evento Night City Wire di Cyberpunk 2077 col reveal di Phantom Liberty e dell'update Edgerunners, CD Projekt ha offerto un importante aggiornamento sulle tempistiche di lancio dell'update nextgen di The Witcher 3 Wild Hunt.

Cogliendo l'occasione offertagli dall'ultima riunione con gli azionisti, i vertici della software house polacca hanno discusso del lavoro che stanno portando avanti insieme a Saber Interactive, gli sviluppatori del porting di The Witcher 3 su Nintendo Switch e del futuro aggiornamento che ottimizzerà il kolossal ruolistico sulle piattaforme di ultima generazione.

Nel corso della riunione, gli esponenti di CD Projekt si sono detti soddisfatti del lavoro di Saber Interactive e hanno sostenuto che "siamo ancora in carreggiata con le ultime stime sulle tempistiche di commercializzazione", indicate per il quarto trimestre del 2022. Stando a CDPR, quindi, la versione nextgen di The Witcher 3 Wild Hunt dovrebbe vedere la luce tra ottobre e dicembre, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con update gratuito per chi possiede già il gioco.

Il rischio dell'ennesimo rinvio dell'update nextgen di The Witcher 3, quindi, sembrerebbe essere scongiurato... almeno per adesso. In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti dagli sviluppatori polacchi, vi rimandiamo a questo nostro speciale con il riassunto di The Witcher e delle avventure di Geralt di Rivia.