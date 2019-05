The Witcher 3 per Nintendo Switch appare nei listini di alcuni store cinesi

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition per Nintendo Switch è apparso a sorpresa all'interno dei listi di alcuni rivenditori asiatici, con tanto di finestra di lancio fissata per il prossimo mese di settembre.

Ad accorgersene sono stati gli utenti cinesi, ma ben presto la notizia è rimbalzata anche sul forum di ResetEra. Come potete vedere voi stessi nello screenshot in calce a questa notizia (scattato su Taobao.com) sono già molti i negozi a proporlo in vendita, con tanto di immagine della confezione fisica del gioco per Nintendo Switch. CD Projekt RED non ha ancora diramato un comunicato ufficiale, pertanto non sappiamo se questa versione del gioco esiste davvero e se approderà anche in Occidente.

Non è la prima volta che si vocifera dell'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch: è già successo lo scorso dicembre, quando ad inserirlo nei propri listini è stato un grossista francese. Il rumor è stato rafforzato ulteriormente a febbraio, quando CD Projekt RED ha avviato la ricerca di un Software Engineer da collocare su un progetto per Switch non ancora annunciato. Che stia per succedere davvero? In tanti si sono mostrati scettici riguardo alla fattibilità tecnica di una conversione di un gioco pensato per hardware ben più potenti, ma non sarebbe certamente il primo porting "miracoloso" ad arrivare su Nintendo Switch. E se invece si trattasse di una Cloud Vesion, come già accaduto per Resident Evil 7 e Assassin's Creed Odyssey? Per il momento, nonostante le poche informazioni a nostra disposizione, ci sentiamo di escludere quest'eventualità poiché tali edizioni sono riservate al mercato giapponese e non sono arrivate nei negozi fisici. Nel caso di The Witcher 3, stanno circolando anche i packshot della confezione.