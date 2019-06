The Witcher 3 su Nintendo Switch: alcuni comandi touch potrebbero arrivare post-lancio

Nel corso dell'E3 2019 ha trovato conferma uno tra i rumor più insistenti per periodo antecedente alla fiera losangelina: l'approdo di The Witcher 3 su Nintendo Switch.

La conferma ufficiale è infatti giunta proprio durante il Nintendo Direct organizzato dalla Casa di Kyoto in occasione dell'edizione di quest'anno dell'Electronic Entertainment Expo. La realizzazione del progetto è affidata al team di Saber Interactive, che sta tuttavia lavorando in stretta correlazione con CD Projekt Red. Proprio quest'ultima ha avuto modo di condividere con la redazione di Kotaku alcuni interessanti dettagli sulla produzione.

Tra questi spicca un elemento piuttosto interessante, ovvero la possibilità di supportare alcuni controlli touch per la versione di The Witcher 3 per Nintendo Switch. CD Projekt ha infatti reso noto che nella fase di supporto post-lancio potrebbe essere implementata la capacità di interagire con la mappa di gioco e l'inventario direttamente tramite lo schermo della console ibrida. Questa aggiunta, tuttavia, non sembra ancora essere definitivamente confermata. Quel che invece è certo, è che l'interfaccia grafica è stata in gran parte ricostruita appositamente per Switch e che le dimensioni dell'HUD si adatteranno alla risoluzione del gioco.



La serie dedicata alle avventure dello Strigo, dopo aver venduto circa 40 milioni di copie, si prepara dunque ad approdare con il suo terzo capitolo anche su Nintendo Switch.