The Witcher 3 per Nintendo Switch: come se la cava al debutto nel Regno Unito?

FIFA 20 guida la classifica inglese ma che risultati ha ottenuto The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch, una delle uscite più importanti della scorsa settimana? Scopriamolo insieme.

Secondo quanto riportato da GFK Chart-Track, The Witcher 3 per Switch ha debuttato al quarto posto della classifica britannica, dato che ha contribuito a far aumentare le vendite del gioco del 999% rispetto alla settimana precedente. Un risultato sicuramente positivo per un titolo uscito originariamente più di quattro anni fa e ancora oggi capace di ottenere risultati commerciali di alto livello.

Restando in casa Nintendo Switch, si segnala anche il debutto di Ring Fit Adventure al quinto posto, The Witcher 3 Wild Hunt non è stato però il gioco per Switch più venduto della settimana nel Regno Unito, premio che spetta a Mario Kart 8 Deluxe (seconda posizione assoluta della Top 10).

E' presto per pronunciarsi sulle vendite globali di The Witcher 3 per Nintendo Switch ma l'accoglienza della prima settimana sul territorio britannico sembra essere stata positiva, nonostante il mancato debutto sul podio.