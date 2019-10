The Witcher 3 per Nintendo Switch: due ore di gameplay dalla versione portatile del GDR

Con un lungo video gameplay di due ore trasmesso sulle pagine del canale Twitch di Everyeye.it, siamo tornati ad esplorare i Regni Settentrionali di The Witcher 3 Wild Hunt per scoprire come se la cava lo Strigo su Nintendo Switch.

Di spunti di riflessione, il porting Switch del kolossal ruolistico targato CD Projekt ce ne offre davvero molti, a cominciare dal raffronto puramente grafico ed "estetico" con le altre piattaforme. Nella nostra prova di due ore, però, non ci siamo limitati ai giudizi sulla componente artistica ma abbiamo provato a sfruttare l'occasione per abbracciare il progetto nel suo complesso, toccando così ogni aspetto narrativo e contenutistico dell'ultima odissea digitale di Geralt di Rivia. Oltre a questo lungo video gameplay, su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Witcher 3 per Switch a firma di Stefano Calzati, oltre all'intervista al Game Director Konrad Tomaszkiewicz.

In coincidenza dell'uscita di The Witcher 3 Complete Edition su Nintendo Switch, anche gli autori di Digital Foundry hanno voluto dedicare uno dei loro ultimi "approfondimenti tecnologici" a questo importante porting concludendo che, al netto delle lacune visive rispetto alle versioni PC, PS4 e Xbox One, si tratta pur sempre di un vero e proprio miracolo su mobile.

E voi, cosa ne pensate della versione Switch di The Witcher 3? Approfitterete del suo approdo sulla console ibrida della casa di Kyoto per "rigiocarlo in mobilità" o, magari, sarà la vostra occasione per tuffarvi per la prima volta tra le braccia di Triss e Yennefer (metaforicamente)?