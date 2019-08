The Witcher 3 per Nintendo Switch:Geralt di Rivia torna in azione nel video della Gamescom

I creatori di contenuti del canale YouTube ufficiale di Nintendo approfittano della Gamescom di Colonia per regalarci quasi mezz'ora di video dimostrazione di The Witcher 3 per Switch.

Il nuovo filmato della serie Nintendo Presents si focalizza sull'esperienza offerta dal kolossal ruolistico di CD Projekt in questa sua ultima trasposizione per la console ibrida della casa di Kyoto, permettendoci così di intuire le potenzialità (e gli inevitabili limiti) della versione Switch di Wild Hunt.

Tra spezzoni di gameplay incentrati sull'esplorazione delle ambientazioni e frangenti action dedicati al sistema di combattimento, il video ci mostra anche gli interventi compiuti dagli autori polacchi nella riformulazione dell'interfaccia e dei menù in funzione della possibilità, per l'utente, di passare liberamente e in qualunque momento della partita dalla modalità docked a quella portatile, con tutte le conseguenze in termini di risoluzione, di fluidità e di qualità complessiva che potete facilmente immaginare.

Prima di lasciare a voi ogni commento o giudizio ulteriore su questo filmato, vi ricordiamo che la versione Nintendo Switch di The Witcher 3 sarà disponibile a partire dal 15 ottobre e comprenderà tutti i contenuti aggiuntivi e le espansioni già lanciate in questi anni su PC, PS4 e Xbox One. Su queste pagine trovate la nostra video anteprima di The Witcher 3 per Switch dalla Gamescom e un articolo di approfondimento che evidenzia i punti salienti dell'analisi condotta da Digital Foundry.