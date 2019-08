The Witcher 3 per Nintendo Switch, il nuovo trailer svela la data di uscita

CD Projekt RED ha annunciato durante l'evento Gamescom Opening Night LIVE la data di uscita di The Witcher 3 Definitive Edition per Nintendo Switch, in uscita il prossimo autunno.

Nello specifico The Witcher 3 per Nintendo Switch sarà disponibile dal 15 ottobre 2019 in formato retail e digitale, il nuovo trailer permette di dare uno sguardo approfondito al comparto tecnico ed alle principali meccaniche di gioco, ormai ben conosciute dagli appassionati.

The Witcher 3 Wild Hunt Definitive Edition è sviluppato da Saber Interactive e include oltre al gioco completo anche i DLC Hearts of Stone e Blood & Wine. Sebbene il comparto tecnico non sembri destinato a far gridare al miracolo, l'avventura dello Strigo in formato Switch potrebbe essere in grado di conquistare i fan del genere e tutti i sostenitori della serie The Witcher.