The Witcher 3 su Nintendo Switch? Panic Button afferma di non star lavorando al porting

L'avvistamento di una versione Nintendo Switch di The Witcher 3 all'interno dei listini di alcuni rivenditori asiatici ha immediatamente dato il via ad una serie di speculazioni in merito ad un possibile porting del gioco.

Come prevedibile, l'evento ha dato il via al diffondersi di un ampio numero di voci di corridoio, alcune delle quali indicavano addirittura la software house al lavoro sul progetto. Tra i candidati figurava Panic Button, team che in passato aveva già curato lo sviluppo di altri porting per la console ibrida della Casa di Kyoto. Tra questi possiamo ad esempio citare Doom, oppure Wolfenstein 2: The New Colossus.

A quanto pare, tuttavia, gli utenti che speravano in questa opzione devono prepararsi a ricevere una brutta notizia. Come riportato anche da Nintendo Soup, un rappresentante della stessa Panic Button ha infatti smentito tali voci di corridoio, negando, tramite un post su Reddit, che la software house sia attualmente al lavoro su di una versione Nintendo Switch di The Witcher 3.



The Witcher 3: the Wild Hunt ha rappresentato un grande successo di pubblico e critica per CD Projekt RED, la quale risulta attualmente impegnata nella realizzazione dell'atteso Cyberpunk 2077 e nella preparazione della propria presenza all'imminente edizione 2019 dell'E3.