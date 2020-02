The Witcher 3 per Nintendo Switch: patch 3.6 disponibile in Corea

A sorpresa, la patch 3.6 di The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch è stata resa disponibile in Corea del Sud: si tratta del tanto atteso Major Update (a quanto pare a rischio cancellazione) inizialmente previsto per la fine dello scorso anno.

La patch 3.6 risolve alcuni bug grafici e apporta varie migliorie al comparto tecnico, inoltre viene aggiunto il supporto Cross-Save con le versioni Steam e GOG, in questo modo sarà possibile importare i salvataggi tra Nintendo Switch e PC Windows. Sui forum asiatici circolano alcune immagini comparative che mostrano gli effettivi cambiamenti grafici del gioco dopo l'installazione del nuovo aggiornamento.

Al momento non sappiamo quando questo update arriverà in Occidente, l'attesa non dovrebbe comunque essere troppo lunga, il ritardo è probabilmente dovuto solamente alle diverse tempistiche di approvazione da parte di Nintendo per quanto riguarda Europa e Nord America.

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition è stato pubblicato lo scorso mese di ottobre su Nintendo Switch riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica, il gioco è tornato al successo su tutte le piattaforme con vendite aumentate del 550% grazie al traino della serie The Witcher Netflix, diventata rapidamente un vero e proprio fenomeno di costume tra gli appassionati.