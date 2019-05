The Witcher 3 per Nintendo Switch: il port è opera di Panic Button?

Nella giornata di ieri The Witcher 3 Wild Hunt per Nintendo Switch ha fatto la sua comparsa nei listini di alcuni rivenditori e subito si sono diffusi alcuni rumor riguardo l'arrivo del gioco di CD Projekt RED sulla piattaforma della casa di Kyoto.

Secondo quanto riportato da alcune fonti di ResetERA (citate poi da GoNintendo) il gioco esiste e sarebbe già in avanzata fase di sviluppo: non si tratterebbe inoltre di un gioco via Cloud (stile Resident Evil VII Biohazard o Assassin's Creed Odyssey) e dietro al progetto ci sarebbe il team Panic Button, già responsabile dei porting Switch di DOOM e Wolfenstein II The New Colossus.

Al momento in ogni caso tutto tace ma è probabile che il porting di The Witcher 3 per Switch possa essere uno degli annunci di CD Projekt RED per l'E3 di Los Angeles, insieme alle novità su Cyberpunk 2077, titolo che verrà mostrato a porte chiuse.