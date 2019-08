The Witcher 3 per Nintendo Switch: presto scopriremo la data di uscita?

All'E3 di Los Angeles CD Projekt RED ha annunciato The Witcher III Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch, senza però svelare la data di uscita del gioco. Data che potremmo scoprire molto presto.

Nelle scorse ore The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition è stato valutato dall'ESRB, ente che si occupa di fornire una valutazione ai videogiochi in arrivo in Nord America, in maniera simile al nostro PEGI. Il gioco inoltre sarà presente alla Gamescom (in programma dal 20 al 24 agosto) giocabile all'interno dello stand Nintendo: che la data di lancio possa essere svelata proprio alla fiera tedesca? Lo scopriremo tra poco più di due settimane.

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition includerà oltre al gioco (con sistema di controllo riadattato per Nintendo Switch) anche le espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone, oltre ai 16 DLC gratis già pubblicati su PC, PS4 e Xbox One.

Il porting di The Witcher 3 per Switch è curato da Saber Interactive in collaborazione con CD Projekt RED, gli sviluppatori hanno dovuto sacrificare il comparto tecnico, questa versione girerà a 720p in modalità TV e 540p in modalità portatile.