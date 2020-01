The Witcher 3 per Nintendo Switch riceverà presto una patch

A quanto pare, Saber Interactive non ha ancora smesso di lavorare al porting di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per Nintendo Switch, approdato sul mercato lo scorso ottobre stupendo coloro che credevano fosse impossibile.

Attraverso le pagine del social network VK, il team di sviluppo americano ha confermato di essere "duramente al lavoro" su una patch che verrà pubblicata "presto". Purtroppo non ha fornito informazioni specifiche sulla natura dell'aggiornamento - la notizia è stata diffusa tramite un commento pubblicato sotto a un post che nulla aveva a che fare con il gioco dello strigo - anche se ipotizziamo che si tratti di un intervento volto alla risoluzione di bug oppure al miglioramento della componente tecnica.

Ne sapremo di più molto presto. Intanto, The Witcher 3: Wild Hunt sta godendo di una rinnovata popolarità grazie al successo della serie televisiva Netflix con protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan. Basti pensare che su Steam è stato superato il picco di 100.000 giocatori connessi in contemporanea, un risultato che non era stato raggiunto nemmeno al lancio del gioco. Se siete curiosi di saperne di più sulla versione per l'ibrida, allora vi consigliamo di leggere la recensione di The Witcher 3 per Nintendo Switch.