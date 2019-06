The Witcher 3 su Nintendo Switch: risoluzione, spazio su disco e contenuti inclusi

Nel corso dell'E3 2019, hanno finalmente trovato conferma i numerosi rumor che volevano The Witcher 3: Wild Hunt in arrivo sulla console ibrida della Casa di Kyoto.

In occasione di un Nintendo Direct dal ritmo incalzante ha infatti trovato spazio anche l'annuncio del tanto atteso approdo di Geralt di Rivia su Nintendo Switch. La trasmissione di un primo trailer di The Witcher 3 ci ha infatti confermato che il gioco approderà sulla piattaforma ammiraglia della Grande N nella sua Complete Edition. L'account Twitter ufficiale della serie The Witcher ha confermato che quest'ultima includerà al suo interno sia le espansioni sia 16 DLC.

Sempre dal social network arrivano inoltre ulteriori dettagli sulla versione Nintendo Switch dell'acclamato titolo di CD Proojekt Red. Come potete infatti verificare in calce è stato annunciato che il gioco occuperà uno spazio di circa 32GB. Condivise inoltre le prime informazioni in merito alla risoluzione supportata. Un cinguettio spiega infatti che il gioco girerà a 540p in modalità portatile, mentre utilizzando Switch in modalità docked e con risoluzione dinamica attiva la risoluzione sarà pari a 720p.

Ne approfittiamo inoltre per segnalare ai lettori che è stata annunciata la presenza di alcuni bonus per l'edizione fisica di The Witcher 3 per Nintendo Switch.