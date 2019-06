The Witcher 3 su Nintendo Switch: su Twitter allusioni dal doppiatore di Geralt di Rivia?

È ormai da diverse settimane che si rincorrono continue voci di corridoio in merito ad un possibile esordio di The Witcher Wild Hunt su Nintendo Switch. Ad infiammare ulteriormente gli animi giunge ora Douc Cockle.

L'attore rappresenta la voce ufficiale di nientemeno che Geralt di Rivia, l'amatissimo Strigo di casa CD Projekt RED, e nel corso della giornata odierna, mercoledì 5 novembre, ha pubblicato un cinguettio piuttosto intrigante. Sul suo account Twitter ufficiale, infatti, Cockle ha condiviso un Tweet all'interno del quale si auspicava, come parte di una "wishlist per l'E3 2019", proprio l'annuncio di The Witcher 3 per Nintendo Switch. A commento di quest'ultimo, l'attore ha scritto "Chi altri vuole vedere questo...;) #Witcher @CDPROJEKTRED #witcher3 #switch #NintendoSwitch". Il messaggio, come prevedibile, ha immediatamente dato nuova vita alle speranze dei videogiocatori, che hanno interpretato il cinguettio come un'allusione ad un possibile annuncio: voi cosa ne pensate?



Precedenti voci di corridoio avevano indicato Panic Button come possibile software house al lavoro sul porting di The Witcher 3 sulla console ibrida. Poco tempo fa, tuttavia, il team ha smentito i rumor, escludendo di starvi lavorando. Insomma, per saperne di più non ci resta che attendere il Nintendo Direct E3 2019, in programma per martedì 11 giugno, alle ore 18:00!