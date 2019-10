The Witcher 3 per Nintendo Switch è già in vendita negli Stati Uniti!

Come riportato da diverse fonti, la catena Walmart ha iniziato a vendere The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch negli Stati Uniti con qualche giorno di anticipo rispetto al day one, fissato per il 15 ottobre in Europa e Nord America.

In particolare un acquirente riferisce di aver reperito varie copie del gioco sugli scaffali di un punto vendita del Nordest, regolarmente disponibile al prezzo di 49.94 dollari. Una volta arrivato in cassa il prodotto è passato senza alcun problema, sebbene sullo scontrino sia riportata solamente la generica dicitura NSW Game, segno di come il gioco non sia ancora stato archiviato correttamente.

Come fatto notare dal fortunato acquirente, la confezione include anche vari bonus oltre alla cartuccia, tra cui un artbook (The Witcher Universe Compendium), una mappa a colori e un set di adesivi. Al momento non si segnalano rotture del day one in Europa, Walmart non è nuova a operazioni di questo tipo, nelle scorse settimane la catena ha iniziato a vendere Nintendo Switch Lite e gli Amiibo di The Legend of Zelda Link's Awakening con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto.