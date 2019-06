The Witcher 3 per Nintendo Switch verrà annunciato la prossima settimana?

Da un bel po' di tempo a questa parte si vocifera del possibile arrivo di The Witcher 3 su Nintendo Switch.

Lo scorso dicembre è apparso nei listini di un grossista francese, pochi giorni fa è invece finito in quello di alcuni rivenditori cinesi. Poi ci ha pensato il doppiatore di Geralt di Rivia ad alimentare ulteriormente le speculazioni con un'allusione su Twitter. Ebbene, quest'oggi è spuntato fuori un altro indizio, per certi versi ancor più autorevole.

La redazione di Digital Foundry ha discusso della fattibilità di un porting di The Witcher 3 per Nintendo Switch in un video che potete visionare in apertura: secondo gli esperti della redazione inglese, le difficoltà sarebbero molteplici e gli sviluppatori eventualmente incaricati del porting (sicuramente non i ragazzi di Panic Button) dovrebbero superare delle sfide "immense". Ad aver acceso le speranze è stato tuttavia Tom Philips di Eurogamer.net, che dopo aver condiviso l'analisi su Twitter, ha aggiunto le seguenti parole: "Prima del, ahem, 'totalmente inaspettato' annuncio di The Witcher 3 della prossima settimana, ecco come potrebbe funzionare secondo Digital Foundry".



Philips ha chiaramente parlato di un annuncio fissato per la prossima settimana, aggiungendo persino le parole "totalmente inaspettato" tra le virgolette. Che sappia qualcosa che noi non sappiamo? Che CD Projekt si stia davvero preparando a presentarlo in occasione del Nintendo Direct E3 2019 che si svolgerà alle ore 18:00 di martedì 11 giugno? Lo scopriremo presto!