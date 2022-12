The Witcher 3 non è mai stato così bello: le migliorie del ray tracing in video su PS5

Tra le tante sorprese dell'update next-gen di The Witcher 3 c'è anche l'aggiunta del ray tracing: quanto migliora graficamente l'action-GDR di CD Projekt RED su console PlayStation 5? Un video confronto pubblicato dal canale YouTube Cycu1 ci permette di farci un'idea più chiara del salto in avanti compiuto dal gioco.

Partendo dell'iconica sequenza introduttiva in compagnia di Vesemir, passando per i sentieri solitari del Velen, fino ad arrivare alla sempre affollata Novigrad: tutte le lussureggianti ambientazioni che abbiamo imparato a conoscere nei panni di Geralt di Rivia risplendono più che mai nell'update next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt. Parte del merito è sicuramente dell'implementazione del ray tracing che dona, specialmente in determinate circostanze climatiche, un fascino tutto nuovo all'open world di CD Projekt RED. Grazie al filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, potete osservare con i vostri occhi i benefici del ray tracing che sono disponibili nella modalità Quality su console PlayStation 5 e Xbox Series X.

Se siete in attesa di rituffarvi nell'esperienza fantasy firmata CD Projekt RED, sappiate che dovrete attendere le ore 01:00 del 14 dicembre prima di mettere in download l'aggiornamento. Nel frattempo consigliamo ai giocatori PC di consultare l'elenco delle mod compatibili con l'update next-gen del gioco.