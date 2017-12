The Witcher 3: non ci sono piani al momento per l'implementazione dell'HDR su PC

si è recentemente aggiornato su. Oltre a due distinte modalità grafiche che sfruttano la potenza aggiuntiva messa a disposizione, la patch ha anche introdotto il supporto alla tecnologia HDR, che debutterà anche sunel corso del 2018.

Purtroppo, la versione PC sembra esclusa. Marcin Momot, community manager di CD Projekt RED, ha dichiarato su twitter che al momento non è prevista l'introduzione del supporto nella versione per Personal Computer. Si tratta sicuramente di una brutta notizia per tutti i giocatori in possesso di un pannello in grado di supportare la tecnologia HDR, attesa con ansia dopo gli annunci per le versioni console.

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il quarto capitolo non è attualmente nei piani della compagnia, che si sta concentrando sullo sviluppo dell'ambizioso Cyberpunk 2077: l'engine del gioco è già pronto, e a quanto pare metterà anche a disposizione dei veicoli da guidare.