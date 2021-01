The Witcher 3: Novigrad è ancora più bella con la mod HD Reworked Project NextGen

Passano gli anni ma The Witcher 3: Wild Hunt sembra non invecchiare mai, specialmente se ad aiutare c'è l'instancabile community di modder che abbelliscono e arricchiscono il già affascinante mondo fantasy confezionato da CD Projekt RED.

Ancora in fase di lavorazione, l'ultima versione della HD Reworked Project NextGen Mod si pone l'obiettivo di migliorare sensibilmente la qualità delle texture sparse per tutte le regioni di The Witcher 3. A tre mesi dalla pubblicazione dell'aggiornamento 12.0, il modder Halk Hogan è tornato ad elaborare ed approfondire il suo lavoro per portarlo ad un livello "Nex-Gen". Al momento abbiamo soltanto una piccola anteprima grazie al video che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, e che mette in mostra gli apprezzabili miglioramenti di cui può così godere la stupenda città di Novigrad.

Il modder ha inoltre aggiunto di aver provato a contattare personalmente CD Projekt RED per stringere una collaborazione volta a migliorare The Witcher 3 sulle console di nuova generazione e per un upgrade ulteriore su PC. Al momento si attende una eventuale risposta da parte dello studio polacco, e vi terremo aggiornati in caso di novità.



Dulcis in fundo, l'autore della HD Reworked si dice interessato a lavorare in futuro anche a Cyberpunk 2077, un gioco stupendo da vedere a detta sua, ma che in alcuni casi mette in evidenza degli asset di bassa qualità che potrebbero essere riproposti sotto una luce migliore. Ne approfittiamo per ricordarvi che l'RPG Sci-Fi si è appena aggiornato alla versione 1.1, che dovrebbe aver apportato migliorie importanti nella stabilità generale e nel risolvimento di diversi bug.