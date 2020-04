The Witcher 3: la nuova mod pesa pochi KB ma aggiunge l'impostazione grafica Estrema

L'enorme popolarità di The Witcher 3 Wild Hunt sprona i modder del kolossal ruolistico di CD Projekt a lavorare costantemente su nuovi progetti, come il tool Enhanced Graphics che promette di aggiungere il preset Estremo alle impostazioni grafiche standard dell'ultima avventura di Geralt di Rivia.

L'autore di questa mod, Dvcon, spiega che l'obiettivo principale di Enhanced Graphics è quello di attualizzare il comparto grafico di The Witcher 3 per consentire agli emuli dello Strigo di sfruttare le maggiori risorse computazionali dei moderni PC gaming.

L'aggiunta del nuovo preset grafico di Dvcon, infatti, avviene in maniera estremamente semplice attraverso un'operazione di copia/incolla da attuare nelle cartelle "Mods" e "bin" del percorso di installazione del gioco.

Settando la grafica su Estrema dalla nuova voce integrata nel menù di pausa di The Witcher 3 una volta installata la mod, si può notare un leggero aumento nella distanza della visuale, nella ricchezza di dettagli delle ambientazioni naturali e nella nitidezza delle ombre, con un impatto sulle prestazioni quantificabile tra i 5 e 15fps rispetto al preset grafico più elevato della versione base del titolo.

Essendo un tool che va a impattare solo sulla componente "estetica" del titolo e che richiede l'installazione di soli 8 KB di dati in totale, il progetto di Dvcon risulta essere perfettamente compatibile con le altre mod per il gameplay di The Witcher 3 come Redux.