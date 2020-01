The Witcher 3: Exotic Arsenal, la nuova mod PC aggiunge decine di armi al mondo di gioco

Parallelamente alle mod di The Witcher 3 dedicate alla serie Netflix, l'instancabile scena dei modder d Wild Hunt continua a sfornare espansioni gratuite che ampliano l'universo ludico e ruolistico del kolossal fantasy di CD Projekt: è questo il caso del nuovo DLC fan made che comprende decine di armi inedite.

Disponibile su NexusMods in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco su PC, il progetto di Roenaxx arricchisce l'arsenale di Geralt di Rivia con ben 28 armi d'acciaio e 27 armi d'argento. Tutti gli elementi di equipaggiamento di questa mod possono essere acquistati ingame presso i commercianti, fabbricati in proprio (seguendo la relativa "ricetta") o saccheggiati nelle ambientazioni di Velen, Novigrad e Skellige.

Per non impattare negativamente sulle dinamiche della storia e sulla progressione dell'esperienza fornita dall'epopea dello Strigo, tutte le armi ottenute dall'eroe si dissolveranno una volta che quest'ultimo cadrà in battaglia e costringerà l'utente a ripartire da un precedente punto di salvataggio: tutto ciò, a detta di Roenaxx, contribuirà a rendere ancora più speciale l'impiego di queste armi esotiche dai poteri speciali.

Il modder che ha realizzato il progetto Exotic Arsenal ne assicura la piena compatibilità con il gioco base e le relative espansioni ufficiali, così come con le altre mod del capolavoro GDR di CD Projekt: a tal proposito, vi ricordiamo che di recente è stata pubblicata anche l'ultima versione di The Witcher 3 Redux, un progetto che mira a stravolgere e migliorare ogni aspetto del gioco.