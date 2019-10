The Witcher 3: la nuova mod reinterpreta il look di Ciri, Triss e Yennefer con texture 4K

Galvanizzata dall'arrivo di The Witcher 3 su Nintendo Switch, la scena dei modder su PC del kolossal GDR di CD Projekt torna a ritagliarsi uno spazio mediatico grazie allo sviluppatore dilettante Denroth e ai suoi sforzi per migliorare le texture e l'abbigliamento di Ciri, Triss e Yennefer con la mod 4K Reworked Women.

Sfruttando i poliedrici tool amatoriali creati dai modder di The Witcher 3 in questi anni, l'autore di questo progetto ha provato a reinterpretare il look delle tre donne più importanti della vita di Geralt di Rivia attraverso l'implementazione di tantissime texture con risoluzione 4K che, nelle intenzioni del suo autore, rimangono artisticamente nel solco tracciato dai designer polacchi.

Grazie a questa mod, il frizzante trio composto da Ciri, Yennefer e Triss Merigold delle acconciature con modelli poligonali più definiti e un trucco più "realistico". Denroth spiega inoltre di aver aggiunto diverse texture inedite per gli abiti delle tre protagoniste (assieme allo Strigo) dell'ultimo atto della saga fantasy di The Witcher.

Il modder si è poi premurato di integrare delle nuove opzioni grafiche all'interno del menù di pausa per consentire agli utenti di impostare il livello di dettaglio desiderato per le nuove texture, un accorgimento reso necessario dalla volontà dell'autore di non impattare sulle prestazioni del gioco. Nelle immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia, potete avere un piccolo assaggio delle novità di questa mod che ambisce a rendere più immersiva la storia di The Witcher 3, soprattutto nelle scene di dialogo che coinvolgono Triss, Yennefer e Ciri. Prima di lasciarvi, però, vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione di The Witcher 3 su Nintendo Switch e alla visione di questo trailer che testimonia gli sforzi compiuti dai fan per migliorarne la grafica su Switch tramite mod.