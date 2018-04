The Witcher 3: nuova patch in arrivo per risolvere i problemi grafici su PS4 Pro

Come vi abbiamo segnalato sulle nostre pagine, la patch 1.61 di The Witcher 3: Wild Hunt ha introdotto la possibilità di usufruire dell'High Dynamic Range su PlayStation 4 Pro. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento rilasciato da CD Projekt ha portato con sé alcuni problemi grafici che i possessori della console mid-gen non hanno mancato di far notare.

Tra i problemi più evidenti emersi dopo la patch, abbiamo la diminuzione della draw distance, e evidenti fenomeni di pop-up per cui cespugli, erba e altri elementi dell'ambientazione vengono ora renderizzati solo a distanze particolarmente ravvicinate.

CD Projekt ha ricevuto il feedback dei fan e si è immediatamente rimessa al lavoro per rilasciare al più presto un fix che possa risolvere questi problemi, come ha confermato su Twitter il community lead della software house, Marcin Momot.

The Witcher 3: Wild Hunt è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per conoscere tutti i dettagli sulla patch 1.61 rilasciata per PlayStation 4 Pro, vi rimandiamo all'analisi condotta dai responsabili di Digital Foundry. Netflix, intanto, continua a lavorare sulla serie TV dedicata allo strigo. La scrittrice dello show ha rivelato pochi giorni fa il numero di cui si comporrà la prima stagione, e alcuni dettagli più specifici sulla produzione.