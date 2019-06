The Witcher 3: il nuovo video della mod HD Reworked svela la data di uscita

Dopo una lunga fase di sviluppo che ha visto collaborare i membri più attivi della scena dei modder di The Witcher 3, sta finalmente per concludersi il mastodontico progetto di HD Reworked, la mod di Wild Hunt che promette di migliorare tutte le texture del kolossal fantasy di CD Projekt.

La versione 10.0 di The Witcher 3: HD Reworked potrà essere scaricata gratuitamente dalle pagine di NexusMods a partire da mercoledì 17 luglio, come conferma lo sviluppatore amatoriale a capo di questo progetto, il modder conosciuto nella scena come Halk Hogan PL.

La versione HD Reworked di Wild Hunt ambisce a migliorare e a rendere più realistica ogni texture che mappa le superfici naturali e le strutture architettoniche dell'universo fantasy esplorato dallo Strigo. Gli interventi compiuti dal team diretto da Halk Hogan PL spaziano dalla sostituzione delle normal maps alla ricostruzione delle texture del fogliame, il tutto con lo scopo di aumentare la risoluzione (e quindi la definizione) delle texture originarie senza impattare sulle prestazioni e, sopratutto, senza stravolgere l'aspetto del gioco.

La missione degli autori della mod HD Reworked, infatti, è quella di rimanere fedeli al lavoro svolto da CD Projekt, senza cioè allontanarsi dalla loro visione artistica. Nella sua versione finale, la mod in questione si integrerà ad altri progetti amatoriali come quelli che ambiscono a migliorare le animazioni dei combattimenti e la qualità degli alberi.