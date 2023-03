The Witcher 3: un onnipotente cosplay di Yennefer, la maga dallo sguardo penetrante

In attesa di un nuovo inizio con The Witcher 4 Polaris, capitolo in sviluppo presso CD Projekt RED e che darà il via alla prossima saga senza Geralt, gli appassionati della serie videoludica possono godere del recente aggiornamento next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt.

Solamente menzionata nei primi due capitoli della trilogia di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg è grande protagonista delle vicende di The Witcher 3, dove ha conquistato il pubblico con il suo carattere testardo e capriccioso. Yen è il grande amore dello Strigo Geralt, nonché figura materna per Cirilla, alla quale insegna le basi delle arti magiche. Sapete che in The Witcher 3 ci sono dei contenuti tagliati?

Yennefer ha oltre 90 anni, ma grazie all'invecchiamento rallentato di cui godono i maghi sembra estremamente più giovane. Il suo aspetto fisico è infatti quello di una bellissima donna dai capelli corvini ricci e folti e dagli occhi violetti in grado di conquistare al primo sguardo. Caratteristica tipica di Yen è il suo profumo di lillà e uva spina, che la cosplayer Sophie Katssby trasmette attraverso l'interpretazione da lei condivisa sui social.

In questo cosplay di Yennefer da The Witcher 3 ritroviamo l'onnipotente maga con le braccia conserte mentre riflette sulle sue prossime mosse. Come suo solito Yen indossa un vestito nero piumato sulle braccia e porta al collo una stella di ossidiana.