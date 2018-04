The Witcher 3: la patch 1.61 introduce l'HDR su PS4 Pro, ma con qualche compromesso

Digital Foundry ha analizzato la patch 1.61 di The Witcher 3: Wild Hunt, il recente update che ha introdotto il supporto HDR su PlayStation 4 Pro. Stando alle parole della redazione inglese, CD Projekt Red è dovuta scendere a qualche compromesso tecnico.

La patch 1.61 di The Witcher 3: Wild Hunt ha introdotto il supporto HDR su PlayStation 4 Pro, permettendo di sfruttare le capacità dei pannelli compatibili con questa tecnologia. L'aggiornamento ha dunque migliorato il sistema di illuminazione e la resa dei colori, ma a costo di qualche compromesso tecnico.

Come evidenziato dalla redazione di Digital Foundry, però, gli sviluppatori si sono visti costretti ad applicare qualche downgrade nella modalità grafica a 4K, andando a diminuire la draw distance e la qualità del fogliame. Durante le fasi esplorative, in particolare, si possono notare fenomeni di pop-in più frequenti, con cespugli e piante che vengono renderizzati solo a distanze più ravvicinate. Per fortuna questi problemi spariscono quando si decide di giocare a 1080p.

Parlando della fluidità, invece, il frame rate è stato migliorato leggermente, con una media di due fotogrammi in più anche nelle scene più complicate da gestire. Vi lasciamo con la video analisi completa di Digital Foundry riportata in cima alla notizia.