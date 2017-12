The Witcher 3: la patch con il supporto ai 4K su Xbox One X arriverà presto

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale di, la patch dicon il supporto ai 4K suarriverà molto presto. Oltre a una risoluzione più alta, l'aggiornamento apporterà diversi miglioramenti dal punto di vista grafico.

Come spiegato qualche settimana fa da Jakub Kutrzuba di CD Projekt RED, il supporto a Xbox One X di The Witcher 3 includerà la risoluzione 4K (al momento non è chiaro se saranno 4K nativi o dinamici), l'ambient occlusion, un texture filtering di qualità superiore e in generale performance ancora più solide.

Considerando che la versione Xbox One X di The Witcher 3 riesce già a mantenere i 60fps fissi senza la patch dedicata, con l'arrivo dell'aggiornamento non possiamo che aspettarci un comparto tecnico decisamente robusto e di grande impatto visivo. Stando alle informazioni riportate su Xbox.com, l'update arriverà molto presto ("Coming Soon").