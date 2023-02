The Witcher 3, patch nextgen disponibile: prestazioni migliorate e nuova modalità RT su PC

CD Projekt RED aveva promesso che la patch next-gen di The Witcher 3 Complete Edition sarebbe stata pubblicata in tempi brevi, ed ecco che l'aggiornamento per l'edizione next-gen dell'action-RPG open world è ora disponibile per il download su PC e console.

Lo studio polacco ha confermato l'introduzione di una serie di migliorie dal punto di vista tecnico, affermando che la patch 4.01, la prima dopo i due hotfix, "migliora la stabilità complessiva e le prestazioni del gioco su PC e console di nuova generazione e apporta varie correzioni a tutte le piattaforme".

Su PC, l'aggiornamento risolve un problema per cui l'impostazione screen space reflection non funzionava nonostante fosse attivata, e aggiunge una nuova modalità prestazioni per l'illuminazione globale in Ray Tracing, che sino ad oggi ha causato più di qualche grattacapo dal punto di vista prestazionale.

Su console, la patch risolve i problemi riscontrati da alcuni giocatori durante il salvataggio del gioco e include miglioramenti alla screen space reflection e alla modalità Ray Tracing. Le dimensioni dei file dell'aggiornamento sono di 4GB su Steam e GOG, 4-5 GB su PS5 e 10-20 GB su Xbox Series X/S a seconda della console. Per dare uno sguardo più ravvicinato alle modifiche apportate dal team di sviluppo, vi rimandiamo al changelog completo.

Vi ricordiamo che da pochi giorni è possibile acquistare The Witcher 3 in formato fisico per PS5 e Xbox Series X.