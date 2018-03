The Witcher 3: la patch per l'HDR su PS4 Pro sta richiedendo più tempo del previsto

Una patch diper PlayStation 4 Pro volta ad abilitare l'High Dynamic Range è stata annunciata daormai da diverso tempo. La software house, tuttavia, sta impiegando più tempo del previsto per rilasciare l'aggiornamento, e i motivi di ciò sono stati svelati nelle scorse ore dal community lead Marcin Momot.

A quanto pare, la patch è ancora in dirittura d'arrivo, ma la sua pubblicazione è stata rimandata a causa delle rilevazione di alcuni bug che ne impedirebbero il corretto funzionamento.

"La patch per PS4 Pro è ancora in via di sviluppo", ha confermato Momot. "Dal momento che ci siamo imbattuti in alcuni nuovi bug nel corso dei lavori, abbiamo bisogno di più tempo per portarla a termine".

Momot ha aggiunto che la software house non ha intenzione di rilasciare la patch incompleta, rischiando così di comprometterne la qualità finale, ed ha quindi chiesto ai possessori della console mid-gen di pazientare ancora un po'.

Infine, rispondendo ad un utente interessato a sapere se l'aggiornamento sarà capace di migliorare anche le prestazioni di gioco dell'RPG di CD Projekt, Momot ha replicato dichiarando che "il changelog completo sarà diffuso con il rilascio della patch".

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Pur ritenendo la trilogia di Geralt ormai conclusa, CD Projekt ha nei giorni scorsi rivelato di star tenendo aperte le porte ad un eventuale nuovo capitolo ambientato nell'universo di The Witcher.