The Witcher 3: la patch per Xbox One X potrebbe introdurre il supporto all'HDR

Come vi abbiamo riferito solo pochi giorni fa,, ultimo capitolo dell'acclamata serie action-RPG di, si aggiornerà prossimamente per introdurre il supporto a Xbox One X, la console mid-gen di

Fra le feature aggiuntive, quindi, si citava la risoluzione 4K (non è al momento chiaro se nativa o dinamica), delle performance superiori, e alcuni filtri grafici migliorati, tra cui l'ambient occlusion e il texture filtering. Nessuna menzione invece sull'ipotetico supporto all'High Dynamic Range, feature che però vediamo apparire all'interno della lista dei videogiochi "Xbox One X Enhanced" stilata da Microsoft (e come vediamo quindi apparire nell'immagine sottostante). A questo punto, non ci rimane che attendere e sperare in una conferma da parte di CD Projekt che dovrebbe arrivare molto presto.

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Nei giorni scorsi sono emersi maggiori dettagli sulla serie TV che Netflix ambienterà nel mondo dello strigo: a scrivere la sceneggiatura dello show sarà l'autrice di Daredevil.