The Witcher 3 su PC: una nuova Mod trasforma i combattimenti in sfide a Gwent!

In occasione del debutto della serie Netflix dedicata a The Witcher, la community di Modder attiva su PC si era sbizzarrita nel modificare le produzioni videoludiche introducendovi elementi tratti dall'opera.

Ad esempio, in breve tempo, Henry Cavill aveva sostituito Geralt in The Witcher 3 proprio grazie a una Mod. Passato ormai qualche tempo dall'esordio della serie TV, i Modder non hanno però perso il proprio smalto e continuano a sperimentare bizzarre creazioni all'interno del titolo firmato da CD Projekt RED. L'ultima di queste rivoluziona completamente l'assetto dell'Action RPG, trasformandolo in una colossale avventura intervallata da partite a Gwent!

Denominata "Hearts of Card", la Mod è andata infatti ad intervenire sul combat system di The Witcher 3: Wild Hunt. Ingaggiando un avversario, anziché poterlo sfidare in un duello a base di fendenti e magia, i giocatori si ritroveranno a dover affrontare una partita al gioco più popolare del Continente di The Witcher: il Gwent. Perdere la partita, ovviamente, implica essere sconfitti nel combattimento ed incappare dunque in una morte del proprio alter ego Strigo. Se siete incuriositi, potete vedere "Hearts of Card" in azione direttamente in apertura a questa news.



In chiusura, segnaliamo che CD Projekt RED ha recentemente commentato l'inizio dei lavori su The Witcher 4.