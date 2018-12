The Witcher 3 per Nintendo Switch appare nel listino di un grossista francese

WTT, una compagnia francese che si occupa della vendita all'ingrosso e della distribuzione di videogiochi, ha recentemente aggiunto nel proprio listino la versione Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt.

A notarlo è stato Direct-Feed Games ma la notizia si è subito diffusa in rete, e ora molti utenti stanno discutendo su forum come ResetEra riguardo alla plausibilità di quanto scoperto. CD Projekt RED non ha ancora annunciato nulla al riguardo, pertanto non sappiamo se si è trattato di un semplice errore da parte del grossista o se c'è davvero qualcosa in programma.

Non sarebbe certamente il primo titolo ad essere convertito, a qualche anno dall'uscita originaria, per la console ibrida di Nintendo, e nemmeno il primo open-world. L'anno scorso, ad esempio, anche The Elder Scrolls V: Skyrim, con i dovuti ridimensionamenti, è arrivato su Nintendo Switch.

Nell'attesa di una conferma ufficiale (o di una smentita) vi consigliamo di trattenere gli entusiasmi e di prendere quest'informazione come un semplice rumor, oppure come uno spunto di discussione. The Witcher 3: Wild Hunt è stato lanciato nel 2015 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sul finire dello stesso anno ha ricevuto la prima espansione, Hearts of Stone. La seconda, Blood & Wine, è arrivata invece nel 2016.