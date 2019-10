The Witcher 3 con 'pochi contenuti'? CD Projekt ripensa allo sviluppo del kolossal GDR

Scambiando quattro chiacchiere con i redattori di Eurogamer.net, lo scrittore capo di CD Projekt RED, Jakub Szamalek, ha svelato un singolare aneddoto riguardante le fasi di sviluppo iniziali di The Witcher 3 Wild Hunt.

Ripensando a quanto passato assieme a suoi sceneggiatori nelle delicate fasi progettuali che portarono alla costruzione della storia dell'ultimo kolossal ruolistico con protagonista Geralt di Rivia, Szamalek ricorda che "avevamo molte tavolozze, diagrammi, alberi concettuali e post-it e cercavamo in tutti i modi di costruire l'intero quadro narrativo, ma era estremamente difficile venirne a capo".

In base a quanto spiegato dall'autore di CD Projekt, infatti, "in quella fase eravamo davvero preoccupati di non avere abbastanza contenuti, c'era la seria preoccupazione che non avessimo svolto abbastanza ricerche, che le sequenze dei dialoghi fossero troppo poche e che, in sostanza, non c'era abbastanza materiale per tenere occupati i giocatori. Ovviamente ci siamo sbagliati di grosso perchè nel gioco finale l'esperienza è densa e sicuramente non è carente sotto il profilo narrativo, ma certe cose sono difficili da valutare quando si è nel pieno dello sviluppo di un progetto".

Quasi a voler rispondere indirettamente alle dichiarazioni dei boss di Obsidian sulle differenze ruolistiche con The Outer Worlds, Szamalek ha voluto sottolineare che "la gente che non è del settore può non capire che è estremamente difficile costruire un gioco simile e pianificare dei problemi imprevisti. Se lavori in uno spettacolo teatrale puoi capire cosa succede anche se l'attore non ha il costume adatto, ma in un videogioco questo tipo di mancanze sono nette e serve imprimere al progetto una direzione chiara, perchè potresti equivocare qualcosa e finire in un posto diverso per colpa di disattenzioni, di tagli in fase di sviluppo o di interventi legati ai rilievi dei tester".

Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti, vi ricordiamo che è da poco disponibile The Witcher 3 su Nintendo Switch.