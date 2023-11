The Witcher 3: in preorder la replica dell'elmo di Eredin, che spettacolo!

Appassionati di The Witcher e di collezionismo, questo è per voi: PureArts ha annunciato la replica in scala 1:1 dell'Elmo di Eredin proveniente da The Witcher 3 Wild Hunt, realizzato con cura maniacale in ogni più piccolo dettaglio.

La produzione PureArts riproduce in maniera estremamente fedele l'elmo indossato dal Re della Caccia Selvaggia, e poggia inoltre sull'elsa della spada di Eredin anch'essa riprodotta con grande attenzione a particolari in modo così da renderla quanto più accurata possibile all'arma usata dal temibile personaggio all'interno del capolavoro CD Projekt RED. In aggiunta, è possibile anche rimuovere il frontalino a forma di teschio in modo così da indossare l'elmo senza alcun tipo di maschera.

L'oggetto da collezione è già disponibile per il preorder al prezzo di 499,99 dollari ed è prodotto con una tiratura limitata di 850 pezzi. PureArts produrrà anche un'edizione limitata esclusiva comprensiva della spilla in metallo di Eredin: in questo caso ne verranno realizzati solo 150 pezzi. Fan di The Witcher 3 Wild Hunt, affrettatevi dunque ad effettuare la prenotazione prima che questo cimelio diventi introvabile!

Restando sempre in tema di oggetti da collezione collegati alla serie, il gioco da tavolo The Witcher Path of Destiny ha superato i 2 milioni di euro di crowdfunding, una cifra superiore del 3000% rispetto a quanto richiesto per finanziarne la produzione.