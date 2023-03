The Witcher 3, dalle prestazioni alla grafica: ecco cosa cambia con la patch 4.02

Esattamente come preannunciato da CD Projekt RED nelle scorse ore, The Witcher 3 Complete Edition riceve una nuova patch sia per la versione PC che su console PlayStation e Xbox. Scopriamo cosa cambia con le patch notes pubblicae dallo studio polacco.

Oltre a varie correzioni per i problemi tecnici, CD Projekt RED ha affermato che la patch 4.02 "migliora la stabilità e le prestazioni complessive del gioco" su tutte le piattaforme. L'aggiornamento pesa circa 2 GB su PC e tra 10-20 GB su console Xbox e PlayStation, esattamente come era stato anticipato dagli sviluppatori dell'action-GDR.

Tra le modifiche principali su PC abbiamo la reintroduzione dell'Horizon Based Ambient-Occlusione (HBAO), e una migliore ottimizzazione nell'utilizzo dei core della CPU per la versione DX12 del gioco. Per quanto riguarda le console, è stata migliorata la modalità Prestazioni su PS5 e Xbox Series e corretti alcuni problemi per cui i personaggi potevano diventare sfocati durante le cutscene su PS5, o si poteva incappare in dei crash su Xbox. Fixati anche i salvataggi gestiti tramite cross-progression su Xbox One e i salvataggi manuali su PS5, che talvolta potevano essere erroneamente eliminati.

Dal punto di vista grafico è stata migliorata l'immersione in acqua tramite l'aggiunta di un effetto di rifrazione per lo Screen Space Reflection (SSR) e i riflessi in ray tracing. Aggiunto inoltre uno slider con cui potrete gestire il Motion Blur. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al changelog completo.