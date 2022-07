The Witcher 3 sarà il protagonista della nuova diretta per l'anniversario

CD Projekt RED continua a celebrare il ventesimo anniversario di The Witcher e, dopo due appuntamenti nei quali si è parlato dei primi due capitoli della popolare serie, ha annunciato un terzo appuntamento incentrato su Wild Hunt, ovvero l'ultimo episodio della trilogia.

L'annuncio in questione è arrivato attraverso i canali social ufficiali della software house polacca, che ha confermato l'imminente arrivo della terza diretta streaming dedicata al brand.

Ecco di seguito il messaggio condiviso dagli sviluppatori:

"Segnatevi la data! Il terzo dei nostri Stream per l'anniversario inizierà mercoledì 20 Luglio, a partire dalle 16:00 sul nostro canale Twitch. Per questa occasione, preparatevi a viaggiare per la Via mano nella mano con il nostro Campaign Director, Philipp Weber."

Questo significa che il prossimo mercoledì sarà possibile seguire in diretta streaming un mini-evento legato al terzo capitolo durante il quale gli stessi sviluppatori sveleranno alcuni interessanti retroscena e rigiocheranno una selezione di quest primarie e secondarie. Insomma, si tratta di un evento imperdibile per tutti i fan dello Strigo.

In attesa che le trasmissioni abbiano inizio, vi ricordiamo che CD Projekt ha svelato la nuova finestra di lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3.