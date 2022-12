The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X: come modificare le impostazioni grafiche

Da poche ore è finalmente disponibile l'aggiornamento gratuito per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC di The Witcher 3 Wild Hunt che migliora sensibilmente la resa visiva dell'apprezzato action RPG di CD ProjeKt RED e ne sblocca nuove impostazioni grafiche. Scopriamo insieme come fare per attivare il Ray Tracing o aumentare la fluidità.

In maniera molto simile a quanto visto nella stragrande maggioranza delle produzioni moderne, anche l'edizione per console di ultima generazione di The Witcher 3 vanta più di una modalità grafica, affinché gli utenti possano decidere liberamente in che modo giocare l'avventura dello Strigo. Per poter effettuare una modifica a questo aspetto del titolo su PlayStation 5 e Xbox Series X basta premere il touchpad del DualSense sulla console Sony (oppure Back sul controller Xbox) e selezionare prima il menu delle Opzioni, poi le 'Impostazioni Video' ed infine le 'Impostazioni Grafiche'. Nell'ultima schermata è presente la voce 'Modalità frequenza fotogrammi', la quale sta ad indicare proprio il menu attraverso il quale è possibile modificare l'opzione video in uso.

In questo caso, la scelta può avvenire tra due diverse opzioni che prendono il nome di Prestazioni e Ray Tracing. La prima è l'opzione grafica di default, ovvero quella che troverete attiva al primo avvio di The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen, e propone un comparto visivo meno d'impatto ma con un framerate target di 60 fotogrammi al secondo. La seconda modalità va invece a dimezzare il framerate (in questo caso si gioca a 30fps), ma tale compromesso viene ampiamente controbilanciato dall'attivazione del Ray Tracing, feature che migliora la qualità dell'illuminazione e, più in generale, la resa visiva.

Non esiste un'opzione che sia oggettivamente migliore dell'altra, poiché ciascuna di esse gode allo stesso tempi di vantaggi e svantaggi. Il nostro consiglio è come sempre quello di optare per la maggiore fluidità, ma se i 30 fotogrammi al secondo non rappresentano un problema, allora fareste meglio a godervi la modalità grafica con la qualità più elevata.

