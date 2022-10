The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X esce a dicembre? Possibile lancio ai Game Awards

In occasione del Night City Wire dello scorso mese di settembre - l'evento che ha ospitato l'annuncio dell'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED ha confermato il quarto trimestre del 2022 come periodo di lancio dell'update next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt. Purtroppo, da allora siamo ancora in attesa della data precisa.

Mentre continuiamo ad attendere diligentemente un annuncio ufficiale, la nostra sete di informazioni viene parzialmente appagata da un prezioso indizio. In queste ore ha cominciato a circolare un rete un listino che, secondo colui che l'ha diffuso, proverrebbe da una delle filiali di Game UK, una delle principali catene britanniche. Il documento, che potete visionare in calce a questa notizia, mostra The Witcher 3: Wild Hunt GOTY in uscita il 9 dicembre 2022. Sebbene il nome completo non sia visibile, è altamente probabile che la dicitura si riferisca all'attesa versione next-gen per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

La data indicata, tra l'altro, oltre a cadere precisamente nell'ultimo trimestre dell'anno indicato da CD Projekt RED, coincide anche con i Game Awards 2022, manifestazione che avrà luogo nella notte tra l'8 e il 9 dicembre nella cornice del Microsoft Theatre di Los Angeles. È possibile che CD Projekt RED stia preparando un annuncio in grande stile con annessa pubblicazione immediata. La mossa appare plausibile, ma chiaramente ci riserveremo il beneficio del dubbio finché non avverrà l'annuncio ufficiale.