The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X non basta?La mod HD Reworked si farà Nextgen nel 2023

Tra le tante mod integrate in The Witcher 3 Next Gen spicca l'HD Reworked, l'espansione fan made realizzata da HalkHogan. Ebbene, il programmatore indipendente spiega di essere al lavoro su una versione ancora più evoluta del suo DLC amatoriale.

La mod HD Reworked, lo ricordiamo, sfrutta un'IA Neurale per aumentare sensibilmente la qualità e la risoluzione delle texture degli elementi naturali e architettonici del paesaggio di The Witcher 3 e delle relative espansioni, il tutto mantenendo lo stile artistico originario e la visione creativa dei designer della casa di sviluppo polacca.

La versione Next Gen di HD Reworked, spiega HalkHogan, rimarrà nel medesimo solco dell'attuale mod per introdurre tantissime nuove texture ad alta definizione: gli scatti condivisi dal programmatore indipendente ci mostrano il sensibile aumento di dettaglio di elementi come i tronchi d'albero accatastati, i mattoni che sporgono dalle mura perimetrali, gli utensili utilizzati da fabbri e contadini, le armature dei soldati e quant'altro possa servire a rendere più immersiva l'esperienza di gioco.

Data l'ambizione che accompagna questo nuovo progetto, il lancio della versione Next Gen della mod HD Reworked si farà attendere almeno fino a metà 2023, naturalmente in esclusiva su PC. Prima di lasciarvi al video confezionato da HalkHogan, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Witcher 3 Next Gen su PS5, con tutte le analisi sulle aggiunte apportate da CDPR tra Ray Tracing, Photo Mode e ottimizzazioni al gameplay.