The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X non è curato da CD Projekt: priorità a Cyberpunk 2077

L'annuncio dell'aggiornamento di The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X è stato accolto con grande entusiasmo ai giocatori, che potranno così ri-scoprire le gesta dello strigo con le migliorie grafiche permesse dalle console next-gen - in maniera completamente gratuita se posseggono già le edizioni per PlayStation 4 e Xbox One.

L'update grafico uscirà nel 2021 e verrà offerto gratis anche ai possessori dell'edizione PC. Insomma, dovrebbero essere tutti felici e contenti, ma qualcuno non ha mancato di esprimere qualche perplessità, affermando che gli sviluppatori polacchi dovrebbero concentrarsi sull'ambizioso Cyberpunk 2077 (atteso da molto tempo e rinviato più di una volta), piuttosto che dedicarsi all'aggiornamento grafico di un gioco di cinque anni fa.

Ebbene, anche questi utenti possono dormire sonni tranquilli: l'update di The Witcher 3 Wild Hunt per PS5, Xbox Series X e PC non è curato da CD Projekt RED, bensì da Saber Interactive, studio esterno che si è già occupato del porting del gioco per Nintendo Switch. "Ci aspettiamo [da loro] un'esperienza pienamente next-gen, con caratteristiche di prossima generazione. Ciò non interferirà con lo sviluppo delle versioni next-gen di Cyberpunk 2077, che verrà condotto internamente da CD Projekt RED".

A riferirlo è stato il presidente Adam Kiciński nel corso di una recente riunione con gli azionisti, durante la quale ha anche spiegato i motivi che hanno spinto lo studio ad aggiornare The Witcher 3: "Dietro questa decisione si cela la volontà di estendere il ciclo vitale del gioco. The Witcher 3 sta ancora vendendo bene, e riteniamo che una versione aggiornata alla pari dei giochi più recenti - e di quelli che verranno pubblicati - rappresenti un grande vantaggio in termini di vendite - chi lo sa per quanti anni? 5? 4? Quindi, nel lungo periodo, si rivelerà una grande aggiunta al nostro catalogo".