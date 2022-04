The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X: nessun problema di sviluppo, assicura CD Projekt

A inizio settimana CD Projekt ha annunciato il rinvio di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S, inizialmente atteso per i primi mesi del 2022, l'aggiornamento next-gen dell'avventura dello Strigo non ha ora una nuova finestra di lancio e l'uscita è stata rinviata ad una data ancora da annunciare.

Michal Nowakowski, Senior Vice President of Business Development di CD Projekt, ha voluto rassicurare gli investitori ed il pubblico spiegando come l'annuncio sia stato frainteso. Il rinvio a data da destinarsi è stato interpretato da molti come un segnale fortemente negativo, indice di problemi con lo sviluppo, ma in realtà non è così, come ribadito da Nowakowski:

"C'è chi insinua che il gioco sia stato rimandato a una data indefinita, e questo suona come problemi in fase di sviluppo. Questo non è il caso e chi dice che l'aggiornamento uscirà a giugno del prossimo anno semplicemente non afferma la verità. La verità è che abbiamo deciso di concludere lo sviluppo internamente e questo processo richiede valutazioni extra e tempo aggiuntivo."

Nessuno, afferma Nowakowski, conosce la data di uscita di The Witcher 3 per piattaforme di attuale generazione e dunque i rumor in merito sono solamente speculazioni prive di conferma. L'upgrade è stato annunciato nel settembre 2020 con uscita prevista nel 2021, a ottobre dello scorso anno CD Projekt ha rinviato la patch ai primi mesi del 2022, fino ad un nuovo rinvio ad una data ancora da annunciare. Non sono chiari i motivi che hanno spinto CD Projekt a completare lo sviluppo in-house, sospendendo quindi Saber (autori del porting di The Witcher 3 Wild Hunt per Nintendo Switch) dall'incarico.