Che fine ha fatto The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S?

Nella giornata di martedì 4 ottobre 2022, CD Projekt RED ha rivelato i suoi prossimi 5 progetti, giochi collegati non solo a The Witcher e Cyberpunk 2077, ma anche ad una IP completamente originale concepita dallo studio polacco. Tuttavia, nessun accenno è stato fatto all'upgrade next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt.

Che fine ha fatto The Witcher 3 Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X/S? Si era ipotizzato un possibile reveal della data sempre per lo scorso 4 ottobre, tuttavia CD Projekt RED si è concentrata unicamente sui nuovi annunci non fornendo nessun tipo di indizio su quando l'ultima avventura di Geralt di Rivia dovrebbe sbarcare sulle piattaforme di ultima generazione targate Sony e Microsoft.

Pertanto, rimane ancora il mistero su quando le edizioni PS5 e Xbox Series X/S vedranno la luce. Originariamente la software house polacca aveva fissato il debutto di The Witcher 3 sulle nuove console alla fine del 2021, per poi posticiparlo al secondo trimestre del 2022. Tuttavia le versioni next-gen di The Witcher 3 hanno subito un ulteriore rinvio ad aprile 2022, senza nessuna nuova finestra di lancio programmata da CD Projekt RED: in quell'occasione, infatti, gli autori si limitarono a confermare un semplice "data da destinarsi", e questo rimane ancora adesso l'ultimo aggiornamento.

Allo stato attuale della situazione appare difficile l'arrivo di The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X/S entro la fine del 2022, a meno ovviamente di annunci dell'ultimo minuto da parte di CD Projekt RED. Bisognerà attendere il 2023?