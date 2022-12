The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X/S: giochiamo la spettacolare versione next-gen

L'attesa è stata piuttosto lunga, anche a causa di alcuni rinvii, ma lo scorso 14 dicembre CD Projekt RED ha pubblicato l'upgrade gratis di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S, apportando diverse migliorie all'iconico Action/RPG e rendendolo ancora più bello di quanto non fosse già in precedenza.

Il debutto di The Witcher 3 Wild Hunt sulle piattaforme next-gen è dunque l'occasione per riscoprire uno dei giochi più amati dell'ultimo decennio, e per l'occasione abbiamo rigiocato in live la fase iniziale, così da darvi un primo assaggio di ciò che l'ultima avventura di Geralt di Rivia ha da offrire al pubblico anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Lo studio polacco ha svolto un lavoro egregio di aggiornamento con la sua opera più amata, che riesce a sfruttare in maniera convincente le potenzialità delle console Sony e Microsoft più recenti nonostante la sua originale uscita risalga ormai al lontano 2015. Tra contenuti aggiuntivi pensati appositamente per queste edizioni, oltre all'implementazione di Ray Tracing e Photo Mode, The Witcher 3 next-gen riserverà sorprese anche a chi lo ha già vissuto all'epoca.

Se su console la situazione è molto convincente, non tutto è andato per il verso giusto su PC: diversi giocatori hanno infatti segnalato vari problemi tecnici per la versione PC di The Witcher 3 next-gen, con CD Projekt RED comunque già al lavoro per sistemare quanto prima gli inconvenienti emersi.