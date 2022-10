The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S: novità a breve, promette CD Projekt RED

Mentre i fan della serie accolgono con entusiasmo l'annuncio di The Witcher Remake realizzato in Unreal Engine 5, in molti ancora si chiedono che fine abbiano fatto le versioni next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, annunciate tempo addietro ma da un po' sparite dai radar.

Non a caso su Twtter un follower ha chiesto allo studio polacco se ci sono novità sull'arrivo di The Witcher 3 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ricevendo tra l'altro veloce risposta dagli autori. In verità CD Projekt RED non fornisce una risposta esaustiva, limitandosi a dire che novità arriveranno "presto". Questo commento sembra però in linea con i recenti rumor secondo i quali The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S arriva a dicembre 2022, in concomitanza con la nuova edizione dei The Game Awards.

L'esordio di The Witcher 3 sulle piattaforme di nuova generazione era stato originariamente fissato per la fine del 2021, per poi andare incontro ad un primo rinvio con periodo di lancio previsto per la primavera del 2022. Lo scorso aprile, però, l'upgrade subisce un ulteriore posticipo, questa volta a data da destinarsi dato che in quell'occasione CD Projekt RED non rivelò nessun nuovo periodo di lancio. Che il prossimo dicembre possa essere davvero la volta buona?