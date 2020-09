The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X: l'upgrade nextgen arriverà anche su PC

L'annuncio della versione PS5 e Xbox Series X di The Witcher 3 ha sorpreso buona parte della community e degli addetti al settore. Dai rappresentanti di CD Projekt arriva inoltre la conferma dello sviluppo di un upgrade grafico e contenutistico anche per la versione PC del kolossal ruolistico.

Dopo aver offerto delle rassicurazioni sul mancato aumento di prezzo di Cyberpunk 2077, il dirigente di CD Projekt Michal Nowakowski ha discusso dell'update grafico di The Witcher per sistemi nextgen specificando che "ci sarà una patch su PC che migliorerà la qualità visiva e porterà in dote qualche funzionalità extra, tutte cose che, ovviamente, proporremo gratis a chi possiede già il gioco. Si tratterà di un update che andrà a migliorare l'esperienza del titolo. Lo consideriamo un aggiornamento del gioco attualmente esistente".

Dalle ultime dichiarazioni del presidente di CD Projekt, Adam Kicinski, apprendiamo inoltre che l'upgrade di The Witcher 3 per PC, PS5 e Xbox Series X sarà sviluppato da Saber Interactive, gli autori del porting per Nintendo Switch di The Witcher 3: "Abbiamo chiesto loro lavorare a questo nuovo porting del titolo, e ci aspettiamo un'esperienza con tante caratteristiche che lo renderanno davvero un gioco nextgen. Il suo sviluppo quindi non interferirà con il lavoro che stiamo portando avanti con Cyberpunk 2077, dato che il suo sviluppo è affidato interamente al team interno di CD Projekt".

Oltreché su PC, la versione nextgen di The Witcher 3 è prevista al lancio per il 2021 su PS5 e Xbox Series X, con upgrade gratuito per chi possiede già il titolo sulla corrispondente console casalinga.