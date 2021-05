The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X userà la mod HD Reworked?

Sebbene non si conoscano ancora i dettagli della versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3: Wild Hunt, in arrivo prossimamente, sono emersi nuovi indizi circa la possibile implementazione di una celebre mod vista su PC.

Questa particolare informazione non è stata ufficializzata da CD Projekt RED ma dallo stesso creatore della mod "The Witcher 3 HD Reworked Project", HalkHogan, il quale ha condiviso sul celebre portale NexusMods il seguente messaggio:

"È passato un bel po' dalla pubblicazione del mio ultimo video. So di aver annunciato una nuova anteprima di HDRP per l'inizio di marzo, ma sono rimasto in silenzio. Mi dispiace. In cambio, però, ho delle buone notizie, le quali sono anche il motivo per il quale non ho più mostrato nulla. La notizia più importante è che ho ricevuto un messaggio ufficiale da parte di CDPR in cui si parla di una collaborazione. Sebbene non vi sia ancora nulla di confermato, è probabile che HDRP venga inclusa nell'upgrade grafico per console next-gen. Vi terrò informati."

Sembra quindi che il lavoro del modder sia stato apprezzato dallo studio polacco, il quale potrebbe aver contattato l'utente per un accordo. Se siete curiosi di scoprire quali sono le potenzialità di questa collaborazione, potete dare un'occhiata alla mod The Witcher 3 HD Reworked Project in azione.